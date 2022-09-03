Лидер «Лиги» в Италии заявил, что Европа несет ответственность за рост энергетических цен
19:00 03.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер итальянской правоцентристской партии «Лига» Маттео Сальвини заявил в субботу, что ответственность за рост цен на энергоносители лежит и на Европе.
«Европа также несет ответственность за этот рост со своей идеологически мотивированной „зеленой“ повесткой, санкциями в отношении России, а ведь именно Европа должна защищать граждан и бизнес», — приводит его слова агентство АНСА.
Ранее Сальвини призвал критически оценить эффект антироссийских санкций.
Его партия «Лига» входит в правоцентристскую коалицию, у которой есть хорошие шансы одержать победу на предстоящих 25 сентября парламентских выборах. При этом союзная по коалиции партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони, которой предсказывают наилучший результат внутри коалиции, разделяет линию антироссийских санкций и оказания помощи Украине, в том числе военной.
В Италии и ЕС опасаются, что Сальвини — «слабое звено» правоцентристской коалиции с точки зрения антироссийской линии и может смягчить позиции Мелони, которая даже в случае избрания премьер-министром страны будет зависеть от союзников.
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