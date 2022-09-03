ВКС России сбили два украинских Су-25 в Херсонской области, МиГ-29 под Днепром
19:30 03.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВКС России сбили два украинских Су-25 в Херсонской области, один МиГ-29, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет HARM, в Днепропетровской области. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Кроме того, в районе Сергеевки Херсонской области истребительной авиацией ВКС России сбиты два украинских штурмовика Су-25, а в районе Новоселовки Днепропетровской области — МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный для применения противолокационных ракет HARM», — заявил Конашенков.
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