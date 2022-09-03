ВКС России сбили два украинских Су-25 в Херсонской области, МиГ-29 под Днепром

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВКС России сбили два украинских Су-25 в Херсонской области, один МиГ-29, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет HARM, в Днепропетровской области. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Кроме того, в районе Сергеевки Херсонской области истребительной авиацией ВКС России сбиты два украинских штурмовика Су-25, а в районе Новоселовки Днепропетровской области — МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный для применения противолокационных ракет HARM», — заявил Конашенков.