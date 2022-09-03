0
0
134
НОВОСТИ

ВКС России сбили два украинских Су-25 в Херсонской области, МиГ-29 под Днепром

19:30 03.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВКС России сбили два украинских Су-25 в Херсонской области, один МиГ-29, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет HARM, в Днепропетровской области. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Кроме того, в районе Сергеевки Херсонской области истребительной авиацией ВКС России сбиты два украинских штурмовика Су-25, а в районе Новоселовки Днепропетровской области — МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный для применения противолокационных ракет HARM», — заявил Конашенков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 03.09.2022
Британское правительство допустило возвращение к использованию копировальной бумаги
0
74
20:00 03.09.2022
Украине стоило бы начать переговоры с РФ сейчас, а не потом — экс-помощник главы Госдепа
0
136
19:00 03.09.2022
Лидер «Лиги» в Италии заявил, что Европа несет ответственность за рост энергетических цен
0
226
18:30 03.09.2022
Регулятор ФРГ не исключил ухудшения ситуации с газоснабжением Германии
0
254
18:00 03.09.2022
У границ РФ находятся более 50 подконтрольных Пентагону биолабораторий — Минобороны России
0
283
17:30 03.09.2022
Кадыров заявил, что подумает об уходе с поста главы Чечни
0
315
17:00 03.09.2022
Горбачева с почестями похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
0
364
16:00 03.09.2022
Электроснабжение подконтрольных Киеву территорий с ЗАЭС приостановлено — ВГА Энергодара
0
385
15:00 03.09.2022
ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении — МО РФ
0
429
14:00 03.09.2022
В Москве выявили 6 634 случая заражения коронавирусом за сутки
0
455

Возврат к списку