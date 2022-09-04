Сербия получает газ из России по самой низкой цене в Европе - "Сербиягаз"
16:00 04.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Никаких ограничений по электроэнергии не планируется, и мы [правительство Сербии] делаем все, чтобы у нас было достаточно электроэнергии и тепла для домохозяйств и экономики. Ежедневно мы слышим, что многие страны в Европе — Франция, Италия, Великобритания, Германия — уже объявили о введении ограничений», — заявила Михайлович.
Ранее директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил, что Сербия не ожидает проблем с газом, поскольку обеспечила за счет поставок из России все необходимые объемы газа до конца предстоящего отопительного сезона. Баятович подчеркнул, что «цена, согласно договору президентов [Сербии и РФ Александара] Вучича и [Владимира] Путина будет по нефтяной формуле, что действительно очень и очень дешево, самая низкая цена в Европе. Поэтому проблем с газом не ожидаем».
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