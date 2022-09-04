Песков рассказал, о чем будет говорить Путин на ВЭФ

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин 7 сентября выступит с речью на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Основными темами его выступления станут процессы, происходящие во всем мире, а также развитие российского Дальнего Востока, рассказал в интервью ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии форума.

«И то, и другое взаимосвязано», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли основной акцент сделан на развитии ДВФО, или же глава государства перенесет фокус своего внимания на международное сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

«Конечно, говорить о развитии этого нашего региона, не привязываясь к содержанию более широкого контекста, невозможно, поэтому пойдет речь и о международных торгово-экономических отношениях, и о политической конъюнктуре, которая весьма и весьма непростая, и, конечно, в целом о мировых процессах, которые оказывают влияние на все», — пояснил Песков.