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НОВОСТИ

Раввины объявят об отказе покидать Россию на специальной конференции в Москве

16:10 04.09.2022 Источник: НГ Религии

75 ведущих раввинов России подтвердят коллективное обязательство «не покидать свои общины и оставаться с ними, чтобы оказывать духовную, психологическую и эмоциональную поддержку, какими бы сложными они ни были» на экстренной конференции в Москве в понедельник, сообщает Jerusalem Post cо ссылкой на Федерацию еврейских общин России. Присутствующие на конференции раввины представляют 400 своих коллег со всей страны. Одна из целей этой конференции — опровергнуть распространенное в еврейском мире мнение, что все евреи России заинтересованы в исходе из страны.

Редакция НГ-религий


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