Раввины объявят об отказе покидать Россию на специальной конференции в Москве

16:10 Источник: НГ Религии

75 ведущих раввинов России подтвердят коллективное обязательство «не покидать свои общины и оставаться с ними, чтобы оказывать духовную, психологическую и эмоциональную поддержку, какими бы сложными они ни были» на экстренной конференции в Москве в понедельник, сообщает Jerusalem Post cо ссылкой на Федерацию еврейских общин России. Присутствующие на конференции раввины представляют 400 своих коллег со всей страны. Одна из целей этой конференции — опровергнуть распространенное в еврейском мире мнение, что все евреи России заинтересованы в исходе из страны.

Редакция НГ-религий