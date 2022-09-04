Раввины объявят об отказе покидать Россию на специальной конференции в Москве
16:10 04.09.2022 Источник: НГ Религии
75 ведущих раввинов России подтвердят коллективное обязательство «не покидать свои общины и оставаться с ними, чтобы оказывать духовную, психологическую и эмоциональную поддержку, какими бы сложными они ни были» на экстренной конференции в Москве в понедельник, сообщает Jerusalem Post cо ссылкой на Федерацию еврейских общин России. Присутствующие на конференции раввины представляют 400 своих коллег со всей страны. Одна из целей этой конференции — опровергнуть распространенное в еврейском мире мнение, что все евреи России заинтересованы в исходе из страны.
Редакция НГ-религий
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