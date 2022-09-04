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НОВОСТИ

США собираются поменять посла в России - СМИ

18:07 04.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон готовит смену посла в Москве, но ни о каком понижении уровня диппредставительства США в России речи не идет. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС российский диписточник.

«Как мы понимаем, Вашингтон готовит ротацию на этой должности. Ни о каком понижении уровня диппредставительства США в России речи не идет», — сказал собеседник агентства.

Москва пока не планирует ротацию своего посла в США. «Нет, [ротация] не планируется», — указал диписточник.

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