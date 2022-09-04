Посол США в России Джон Салливан покинул Москву

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол США в РФ Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и в воскресенье покинул российскую столицу. Об этом говорится в сообщении на сайте американского диппредставительства в РФ.

«Посол США в РФ Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла США и сегодня покинул Москву», — указали в посольстве.