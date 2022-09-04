Посол США в России Джон Салливан покинул Москву
17:30 04.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Посол США в РФ Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла США и сегодня покинул Москву», — указали в посольстве.
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