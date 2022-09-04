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Из-за проблем с энергией в ЦЕРНЕ готовы приостановить работу коллайдера

20:10 04.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) рассматривает варианты приостановки работы Большого адронного коллайдера, если это понадобится. Об этом сообщает в воскресенье газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на главу комиссии по управлению энергией ЦЕРН Сержа Клоде.

В частности, разрабатываются планы по отключению некоторых ускорителей частиц в периоды пикового спроса на электроэнергию в регионе. ЦЕРН также изучает, как можно приостановить коллайдер, если понадобится, пишет издание.

«Мы обеспокоены стабильностью энергосистемы, мы делаем все возможное для предотвращения отключения в нашем регионе», — сказал Клоде. Организация старается поддерживать функционирование коллайдера во избежание его внезапного отключения, учитывая, что устройство стоит 4,4 млрд долларов.

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