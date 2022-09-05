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НОВОСТИ

В августе Сбер выдал рекордный с начала года объем потребкредитов

08:00 05.09.2022

Сбербанк в августе зафиксировал максимальный объем выдачи потребительских кредитов с начала этого года. Об этом сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Кирилл Царев в преддверии Восточного экономичного форума.

«Объем выдачи потребительских кредитов в августе стал максимальным с начала года. Спрос активизировался на фоне снижения ставок и смягчения требований к заемщикам», — сказал Царев. По его словам, сейчас потребительские кредиты предлагаются Сбером по самой низкой ставке за последние десять лет.

«Рост портфеля физлиц с начала года составил 5,1%, драйвером выступают кредитные карты (+20%) и ипотека (+7,3%). С 15 июля для клиентов банка работает программа рефинансирования ипотечных кредитов — около трети жилищных кредитов мы выдаем в рамках программ господдержки», — добавил он.

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