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НОВОСТИ

Сбер ожидает увеличения объема средств россиян в банках на 3,5%

08:10 05.09.2022

Объем средств россиян в российских банках в 2022 году вырастет на 3,5%, сообщил журналистам в рамках Восточного экономического форума первый зампред правления Сбера Кирилл Царев. «По пассивам ожидаем рост ориентировочно 3,5% к показателям конца 2021 года», – сказал он.

Рынок потребительского кредитования восстановится до значений начала года после снижения на 4,2% к июню 2022 года, рассчитывает Кирилл Царев. «При этом мы планируем нарастить свою долю на рынке потребительского кредитования», – добавил он.

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