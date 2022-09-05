Объем средств россиян в валюте в Сбере не превышает 10% от общих сбережений
08:20 05.09.2022
Объем средств россиян в валюте в Сбербанке не превышает 10% от общих сбережений физлиц. Об этом сообщил журналистам в рамках Восточного экономического форума первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.
«Объем денежных средств в валюте не превышает 10% от общего портфеля пассивов физлиц. Что касается запуска валютных вкладов (в «дружественных» валютах), то для того, чтобы привлекать пассивы в альтернативных валютах, надо понимать, какие у банка есть возможности по их размещению. Пока эту тему комментировать преждевременно», – сказал он. Царев отметил, что банк уже открывает сберегательные счета в юанях.
НОВОСТИ
- 09:05 05.09.2022
- Три взрыва прогремели в Энергодаре, предварительно, сработала ПВО
- 09:00 05.09.2022
- Ряд артистов, в том числе Галкин, запятнали себя, и с ними «не по пути» — Песков
- 08:20 05.09.2022
- Кремль пока не определился с датами прямой линии, послания и пресс-конференции Путина
- 08:10 05.09.2022
- Сбер ожидает увеличения объема средств россиян в банках на 3,5%
- 08:00 05.09.2022
- В августе Сбер выдал рекордный с начала года объем потребкредитов
- 20:10 04.09.2022
- Из-за проблем с энергией в ЦЕРНЕ готовы приостановить работу коллайдера
- 19:05 04.09.2022
- Собянин напомнил москвичам о предстоящих выборах муниципальных депутатов в столице
- 18:07 04.09.2022
- США собираются поменять посла в России - СМИ
- 17:30 04.09.2022
- Посол США в России Джон Салливан покинул Москву
- 16:15 04.09.2022
- Песков рассказал, о чем будет говорить Путин на ВЭФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать