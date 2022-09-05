Объем средств россиян в валюте в Сбере не превышает 10% от общих сбережений

08:20

Объем средств россиян в валюте в Сбербанке не превышает 10% от общих сбережений физлиц. Об этом сообщил журналистам в рамках Восточного экономического форума первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.

«Объем денежных средств в валюте не превышает 10% от общего портфеля пассивов физлиц. Что касается запуска валютных вкладов (в «дружественных» валютах), то для того, чтобы привлекать пассивы в альтернативных валютах, надо понимать, какие у банка есть возможности по их размещению. Пока эту тему комментировать преждевременно», – сказал он. Царев отметил, что банк уже открывает сберегательные счета в юанях.