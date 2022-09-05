0
0
56
НОВОСТИ

Объем средств россиян в валюте в Сбере не превышает 10% от общих сбережений

08:20 05.09.2022

Объем средств россиян в валюте в Сбербанке не превышает 10% от общих сбережений физлиц. Об этом сообщил журналистам в рамках Восточного экономического форума первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.

«Объем денежных средств в валюте не превышает 10% от общего портфеля пассивов физлиц. Что касается запуска валютных вкладов (в «дружественных» валютах), то для того, чтобы привлекать пассивы в альтернативных валютах, надо понимать, какие у банка есть возможности по их размещению. Пока эту тему комментировать преждевременно», – сказал он. Царев отметил, что банк уже открывает сберегательные счета в юанях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:05 05.09.2022
Три взрыва прогремели в Энергодаре, предварительно, сработала ПВО
0
44
09:00 05.09.2022
Ряд артистов, в том числе Галкин, запятнали себя, и с ними «не по пути» — Песков
0
58
08:20 05.09.2022
Кремль пока не определился с датами прямой линии, послания и пресс-конференции Путина
0
63
08:10 05.09.2022
Сбер ожидает увеличения объема средств россиян в банках на 3,5%
0
80
08:00 05.09.2022
В августе Сбер выдал рекордный с начала года объем потребкредитов
0
82
20:10 04.09.2022
Из-за проблем с энергией в ЦЕРНЕ готовы приостановить работу коллайдера
0
714
19:05 04.09.2022
Собянин напомнил москвичам о предстоящих выборах муниципальных депутатов в столице
0
696
18:07 04.09.2022
США собираются поменять посла в России - СМИ
0
863
17:30 04.09.2022
Посол США в России Джон Салливан покинул Москву
0
730
16:15 04.09.2022
Песков рассказал, о чем будет говорить Путин на ВЭФ
0
857

Возврат к списку