Ряд артистов, в том числе Галкин, запятнали себя, и с ними «не по пути» — Песков
09:00 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ряд российских артистов в последнее время запятнали себя неприемлемыми заявлениями, в том числе Максим Галкин. Такое мнение высказал журналистам в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о возвращении в РФ некоторых деятелей культуры, уехавших после начала специальной военной операции, представитель Кремля подчеркнул, что «они граждане России».
«Есть артисты, которые буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями. Это отдельная история, и это те, с кем нам явно не по пути», — сказал Песков, подчеркнув при этом, что речь идет не обо всех артистах.
«Я не слышал ни одного [неприемлемого] заявления Аллы Пугачевой, а [ее] супруг (Максим Галкин — прим. ТАСС) — да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления», — привел пример Песков. Отвечая на вопрос, может ли это чем-то обернуться для Галкина, пресс-секретарь президента сказал: «Я пока не видел никакой реакции кого-то из наших компетентных органов, но он делал заявления, в которых сам себя антагонизирует со всеми нами».
Президент РФ Владимир Путин, по словам Пескова, «вполне нормально» относится к Пугачевой. «Они знают друг друга, они знакомы, они неоднократно встречались. Нормально относится», — ответил пресс-секретарь главы государства на соответствующий вопрос.
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