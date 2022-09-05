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НОВОСТИ

Три взрыва прогремели в Энергодаре, предварительно, сработала ПВО

09:05 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три сильных взрыва прогремели в городе Энергодаре в Запорожской области, предварительно, сработала ПВО, передает в понедельник корр. ТАСС.

На улицах сохраняется спокойная обстановка, действует комендантский час.

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