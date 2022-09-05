Кремль пока не определился с датами прямой линии, послания и пресс-конференции Путина

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль пока не определился с датами прямой линии, послания Федеральному собранию и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в преддверии Восточного экономического форума.

«С этим пока не определились», — сказал он.