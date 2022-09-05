Цена газа в Европе подскочила на 30% на фоне остановки «Северного потока»

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе на открытии торгов в понедельник подскочила сразу на 30% и вновь превысила $2 850 за 1 тыс. куб. м на фоне полной остановки поставок по «Северному потоку», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 853 за 1 тыс. куб. м, или 279 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

2 сентября «Газпром» сообщил, что в ходе техобслуживания последнего действующего газоперекачивающего агрегата «Северного потока» были обнаружены утечки масла, до устранения которых холдинг вынужден полностью остановить прокачку по газопроводу. При этом, в соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.