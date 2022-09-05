Цена газа в Европе подскочила на 30% на фоне остановки «Северного потока»
10:05 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе на открытии торгов в понедельник подскочила сразу на 30% и вновь превысила $2 850 за 1 тыс. куб. м на фоне полной остановки поставок по «Северному потоку», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 853 за 1 тыс. куб. м, или 279 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
2 сентября «Газпром» сообщил, что в ходе техобслуживания последнего действующего газоперекачивающего агрегата «Северного потока» были обнаружены утечки масла, до устранения которых холдинг вынужден полностью остановить прокачку по газопроводу. При этом, в соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.
НОВОСТИ
- 10:32 05.09.2022
- Китай считает США виновными в хакерской атаке на авиационный университет — СМИ
- 10:20 05.09.2022
- Число тигров в мире за 12 лет выросло на 40% — Путин
- 10:08 05.09.2022
- Компания СберСтрахование улучшила программу комплексного страхования малого и микробизнеса
- 10:00 05.09.2022
- Слова Кадырова об отставке «пока не материализовались» - Песков
- 09:32 05.09.2022
- Число погибших при восхождении на Ключевскую сопку туристов увеличилось до восьми — власти
- 09:30 05.09.2022
- Сбер запустил маркетплейс ОСАГО для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
- 09:20 05.09.2022
- Кремль пока не определился с датами прямой линии, послания и пресс-конференции Путина
- 09:05 05.09.2022
- Три взрыва прогремели в Энергодаре, предварительно, сработала ПВО
- 09:00 05.09.2022
- Ряд артистов, в том числе Галкин, запятнали себя, и с ними «не по пути» — Песков
- 08:20 05.09.2022
- Объем средств россиян в валюте в Сбере не превышает 10% от общих сбережений
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать