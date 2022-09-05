Китай считает США виновными в хакерской атаке на авиационный университет — СМИ
10:32 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти считают Агентство национальной безопасности (АНБ) США ответственным за хакерскую атаку на Северо-западный политехнический университет в провинции Шэньси, занимающийся аэрокосмическими и навигационными исследованиями. Об этом в понедельник сообщила газета «Глобал таймс» со ссылкой на источники.
По их сведениям, сотрудники АНБ США в июне разослали фишинговые письма с троянскими вирусными программами на электронные адреса преподавателей и студентов университета, пытаясь похитить служебную и личную информацию. Темой писем обозначались научные оценки, защита диссертаций и сбор сведений о зарубежных поездках. Вредоносный программный код помогал злоумышленникам через электронную почту получить доступ к компьютерам.
В ходе расследования специалисты пришли к выводу, что за атакой стоит одно из подразделений АНБ, занимающееся несанкционированным проникновением в информационные системы и хищением информации у противников США. Для атаки на Северо-западный политехнический университет хакеры использовали более 54 прокси-серверов, расположенных в 17 странах, в том числе в Японии, Республике Корея, Швеции, Польше и на Украине.
По оценке китайских экспертов, за последний месяц военные и правительственные организации США удаленно похитили более 97 млрд единиц интернет-данных и прослушали более 124 млрд телефонных разговоров.
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