Компания СберСтрахование улучшила программу комплексного страхования малого и микробизнеса

10:08

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование в преддверии Восточного экономического форума модернизировала программу комплексного страхования для малого и микробизнеса «Защита 360», сделав ее удобнее для клиентов. Теперь предприниматели могут сами выбрать наполнение полиса и подключить новые дополнительные опции.

Продукт «Защита 360» позволяет бизнесу застраховать все необходимое в одном полисе. Программа содержит четыре блока – страхование активов, финансов, сотрудников и гражданской ответственности, – в каждом из которых клиент может установить необходимый размер страхового покрытия и подключить дополнительные опции. Предприниматель может выбрать только те блоки, которые наиболее релевантны для его сферы деятельности (как один, так и все сразу), обеспечив себя комплексной защитой. Минимальная страховая сумма по каждому из блоков составляет 500 тыс. руб., максимальная – 5 млн руб.

Например, к основному пакету защиты активов, в который входит страхование внутренней отделки, инженерного оборудования, движимого имущества и денежных средств в кассе, клиент может добавить защиту конструктивных элементов зданий и внешней отделки. Дополнительно предприятиям доступна защита от киберрисков.

Финансовый блок предусматривает страхование рисков недополучения прибыли из-за перерыва в деятельности. В нем появилась опция по возмещению расходов на услуги юристов при необходимости оспорить акты проверок налоговых органов.

Блок страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц при эксплуатации недвижимого имущества, а также ремонтных работ теперь может быть дополнен рисками причинения вреда окружающей среде.

«Предпринимательская деятельность неразрывно связана с рисками, которые могут негативно сказаться на бизнесе, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Предотвратить нештатные ситуации не всегда возможно, поэтому предприятиям крайне важно предусмотреть необходимую страховую защиту. СберСтрахование всегда готова поддержать бизнес и предложить решения, максимально удовлетворяющие его потребности с учетом сферы деятельности, оборота и особенностей отрасли».

Основной пакет защиты сотрудников включает страхование персонала от несчастных случаев и услуги телемедицины. Кроме того, в него включены медицинский и лекарственный навигаторы, которые помогают подобрать медицинское учреждение, узнать стоимость их услуг, записаться на прием, проанализировать состав назначенных препаратов и при необходимости подобрать их аналоги.