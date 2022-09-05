Недалеко от посольства РФ в Кабуле произошел взрыв

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв прогремел в понедельник в одном из районов афганской столицы. Об этом сообщило агентство Аамадж Ньюс со ссылкой на источники.



Утверждается, что инцидент произошел на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания российского посольства.



Взрыв у посольства Российской федерации в столице Афганистана Кабуле совершил террорист-смертник. Об этом в понедельник сообщил арабский телеканал «Аль-Арабия».



По его данным, сторонники правительства, сформированного радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), открыли по радикалу огонь. Дальнейшие подробности инцидента пока не приводятся.