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НОВОСТИ

Недалеко от посольства РФ в Кабуле произошел взрыв

11:00 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв прогремел в понедельник в одном из районов афганской столицы. Об этом сообщило агентство Аамадж Ньюс со ссылкой на источники.

Утверждается, что инцидент произошел на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания российского посольства.

Взрыв у посольства Российской федерации в столице Афганистана Кабуле совершил террорист-смертник. Об этом в понедельник сообщил арабский телеканал «Аль-Арабия».

По его данным, сторонники правительства, сформированного радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), открыли по радикалу огонь. Дальнейшие подробности инцидента пока не приводятся.

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