Органы власти РФ будут обязаны вести аккаунты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» — кабмин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести свои официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в понедельник пресс-служба правительства.

«Новые требования вступают в силу с 1 декабря 2022 года. Официальный аккаунт госведомства может быть создан в любой соцсети из определенного правительством перечня», — говорится в сообщении. В соответствующем распоряжении в качестве таких соцсетей указаны «ВКонтакте» и «Одноклассники».