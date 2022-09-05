Устроивший стрельбу в Пермском университете признал в суде свою вину

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском университете в 2021 году, в суде признал свою вину. Об этом в понедельник сообщает корр. ТАСС из зала суда.

«Вину признаю в полном объеме», — сказал Бекмансуров, отвечая на вопрос судьи.