В 2022 году дальневосточники удвоили вложения в накопительное страхование жизни в Сбере

11:10

Жители Дальнего Востока в 2022 году направили 1,72 млрд руб. в программы накопительного страхования жизни (НСЖ) дочерней компании Сбера СберСтрахование жизни. Это вдвое больше аналогичного показателя за предыдущий год, подсчитали в компании в преддверии Восточного экономического форума.

При изучении данных аналитики опирались на классификацию, предложенную Pew Research Center: бумеры (1946-1964 года рождения); поколение Х (1965-1980); поколение Y, или миллениалы (1981-1996); зумеры (с 1997 года по настоящее время). С начала 2022 года дальневосточные зумеры и бумеры оформили в 1,7 и 1,5 раза больше полисов НСЖ, чем за аналогичный период прошлого года. 36% договоров пришлось на представителей поколения X. Этот финансовый инструмент в 2022 году по-прежнему чаще предпочитают женщины – в 64% случаев.

В среднем с помощью НСЖ дальневосточники хотят накопить более 1 млн руб. Активнее остальных договоры накопительного страхования оформляли жители Хабаровского (25% от общего количества заключенных на Дальнем Востоке договоров), Приморского (24%) и Забайкальского края (11%).

Самой популярной среди дальневосточников в 2022 году стала программа НСЖ «Семейный актив»: на нее пришлось 60% договоров. Такой полис позволяет распорядиться финансами для поддержки близких в будущем, передать капитал детям к определенному возрасту, а также обеспечивает страховую защиту на период действия договора. Эту программу также чаще выбирают женщины (57%). Каждый пятый (20%) держатель полиса принадлежит к поколению миллениалов. В 2022 году число зумеров, формирующих сбережения при помощи программы, выросло втрое.

Свыше трети (33%) договоров с начала года жители Дальнего Востока заключили по программе НСЖ «Билет в будущее». С «билетом» можно формировать капитал для оплаты образования или передачи его по наследству, пользоваться страховкой как взрослому, так и ребенку. Дополнительно имеется возможность защититься на случай потери работы или возместить медицинские расходы. Подавляющее большинство «билетов» в 2022 году оформили женщины (77%). 39% полисов приобрели миллениалы, 44% – представители поколения X. В 2022 году зумеры стали в 1,6 раза чаще копить с «билетами».

«Радует, что молодежь Дальнего Востока так активно включает накопительное страхование жизни в свои финансовые портфели, – отметила руководитель пресс-службы СберБанка Полина Тризонова. – В 2022 году зумеры планируют отложить с НСЖ 700 тыс. руб., миллениалы – по миллиону. Этот инструмент позволяет формировать капитал на любые цели, предоставляет налоговые преференции и страховую защиту. Дальневосточники всех возрастов в 2022 году хотят копить дольше и больше: средняя желаемая сумма накоплений превысила один миллион рублей, а 42% будут копить вдолгую. Оформить полис накопительного страхования жизни можно в любом отделении Сбера или в СберБанк Онлайн».

В 2022 году 52% дальневосточников планируют формировать накопления в течение 5 лет, 42% делают выбор в пользу более долгосрочных стратегий – от 10 лет и дольше.