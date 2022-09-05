Суд по иску Роскомнадзора отозвал лицензию СМИ у «Новой газеты»

11:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и признал лицензию средства массовой информации «Новой газеты» недействительной. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.

«Суд удовлетворил административное исковое заявление Роскомнадзора об отзыве свидетельства о регистрации у ЗАО „ИД „Новая газета“, — сказал представитель суда.

Причиной для подачи иска послужило непредоставление устава редакции в установленные законом о СМИ сроки.