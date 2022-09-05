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ВСУ утром 30 раз обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области

13:00 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром выпустили 30 артиллерийских снарядов по жилым районам Каменки-Днепровской в Запорожской области. Об этом в понедельник сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) Энергодара.

«Боевики ВСУ ведут артиллерийские обстрелы жилых районов города Каменка-Днепровская. Военно-гражданская администрация города зафиксировала более 30 артиллерийских ударов по жилым районам города и гражданской инфраструктуре», — говорится в сообщении телеграм-канала городской ВГА.

Экстренные службы уточняют информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры, находятся в немедленной готовности оказать первую помощь.

Ранее в понедельник в ВГА Энергодара сообщили ТАСС, что ВСУ ведут огонь по Каменке-Днепровской, находящейся на расстоянии около 16 км от Энергодара.

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