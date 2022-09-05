0
0
110
НОВОСТИ

В Москве выявили 4 006 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:05 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 4 006 против 4 425 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 057 617 случаев инфицирования.

Число умерших из-за ковида в столице возросло на 31 против 33 днем ранее — до 45 313. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 4 690 — до 2 831 580.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 05.09.2022
Боррель полагает, что РФ не сможет разрабатывать новые месторождения газа без стран Запада
0
4
13:32 05.09.2022
Годовая инфляция в Турции в августе превысила 80%
0
71
13:25 05.09.2022
Независимость Латвийской митрополии от РПЦ утвердят законодательно
0
82
13:20 05.09.2022
Не менее 8 человек погибли, около 15 пострадали при взрыве у посольства РФ в Кабуле — ТВ
0
100
13:12 05.09.2022
Сбер готов оперативно рассматривать заявки на промышленную ипотеку
0
112
13:00 05.09.2022
ВСУ утром 30 раз обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
0
124
12:32 05.09.2022
Боррель признал усталость граждан ЕС от санкций и их озабоченность грядущей зимой
0
181
12:20 05.09.2022
В России выявили 41 690 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
172
12:05 05.09.2022
Устроивший стрельбу в Пермском университете признал в суде свою вину
0
199
12:00 05.09.2022
Два сотрудника посольства РФ в Кабуле погибли в результате теракта в понедельник
0
225

Возврат к списку