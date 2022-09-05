В Москве выявили 4 006 случаев заражения коронавирусом за сутки
13:05 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 4 006 против 4 425 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 057 617 случаев инфицирования.
Число умерших из-за ковида в столице возросло на 31 против 33 днем ранее — до 45 313. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 4 690 — до 2 831 580.
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