Годовая инфляция в Турции в августе превысила 80%

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в Турции в годовом исчислении в августе 2022 года достигла 80,21%. Такие данные привел в понедельник турецкий статистический институт (TUIK).

В июле этого года данный показатель составлял 79,60%.