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Российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS в Харьковской области

14:32 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска в ходе спецоперации уничтожили в Харьковской области американскую пусковую установку реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также пять складов вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской, Херсонской областях и ДНР. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Тимченки Харьковской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», — сказал он.

Кроме того, по данным Конашенкова, уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Андреевка, Сады Харьковской области, Доброволье, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Николаевка Херсонской области.

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