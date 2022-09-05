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НОВОСТИ

Лиз Трасс займет пост премьер-министра Великобритании

15:00 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс победила в борьбе за пост лидера правящей Консервативной партии. Об этом было объявлено в понедельник по итогам внутрипартийного голосования.

За кандидатуру 47-летней Трасс отдали голоса 81 326 рядовых членов Консервативной партии. Ее оппонент, 42-летний бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов. Таким образом, на правах лидера правящей партии Трасс уже 6 сентября сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра и назначит новый состав правительства.

Трасс станет 56-м премьером Великобритании (или 78-м с учетом тех, кто занимал эту должность более одного раза) и 15-м за время правления королевы Елизаветы II. Она же станет третьей женщиной во главе кабинета министров после Маргарет Тэтчер (возглавляла кабмин с 1979 по 1990 год) и Терезы Мэй (с 2016 по 2019 год).

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