Антоновский мост после обстрелов ВСУ находится в аварийном состоянии — Стремоусов
15:32 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Антоновский мост в Херсоне после обстрелов ВСУ находится в аварийном состоянии, передвижение автомобилей по нему невозможно, сообщил в понедельник замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.
«Мост действительно сейчас не просто закрыт, он и был закрыт полностью, по нему вообще невозможно проехать. Мост находится сейчас в аварийном состоянии, но он не рухнул, он стоит, но продырявлен настолько, что только на мотоцикле по нему можно проехать», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
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