Папа Римский возможно не поедет в Казахстан
15:10 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск сообщил, что врачи рекомендуют ему отменить сентябрьский визит в Казахстан и в ближайшее время воздержаться от посещения России и Украины из-за проблем со здоровьем.
"Вопрос висит в воздухе. Я еще не знаю. <...> Я не могу поехать сейчас, поскольку после визита в Канаду восстановление моего колена замедлилось и врачи запретили мне", - сказал Франциск в опубликованном в воскресенье вечером интервью телеканалу CNN Portugal. Он добавил, что медики не позволяют ему ехать также в Казахстан, где 14-15 сентября пройдет VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.
Глава Римско-католической церкви указал, что находится в контакте с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским и делает все, что может для разрешения конфликта на Украине. "Я делаю все, что могу. И я прошу всех делать все, что в их силах", - сказал он. "Я верю, что когда мы ведем диалог, мы можем продвинуться вперед", - убежден Франциск.
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