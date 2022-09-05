ВСУ возобновили хаотичный обстрел территории ЗАЭС — ВГА Энергодара
16:00 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в понедельник возобновили хаотичный обстрел территории Запорожской АЭС, которая находится в городе Энергодаре, произведено три артиллерийских удара, ключевые узлы станции не повреждены. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Энергодара.
«Каратели ВСУ возобновили хаотичный огонь по территории Запорожской АЭС! Военно-гражданская администрация города Энергодар сообщает о трех артиллерийских ударах с противоположного берега Днепра, зафиксированных внутри периметра станции», — говорится в сообщении в телеграм-канале ВГА. Отмечается, что присутствие экспертов миссии МАГАТЭ на станции не является останавливающим фактором для украинских войск.
Эксперты, находящиеся на территории ЗАЭС, сообщают, что радиационный фон на станции остается в норме, а ключевые узлы АЭС не повреждены, добавили в ВГА.
НОВОСТИ
- 17:00 05.09.2022
- Факт наличия европейской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС — Боррель
- 16:22 05.09.2022
- Суд приговорил обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима
- 16:20 05.09.2022
- Раввин Берл Лазар: бросать общины в России - это предательство
- 16:12 05.09.2022
- РФ ввела санкции в отношении 25 граждан США, в том числе актеров Пенна и Стиллера
- 15:32 05.09.2022
- Антоновский мост после обстрелов ВСУ находится в аварийном состоянии — Стремоусов
- 15:12 05.09.2022
- РФ может поставлять газ ЕС иными путями помимо «Северного потока», но не делает этого — ЕК
- 15:10 05.09.2022
- Папа Римский возможно не поедет в Казахстан
- 15:00 05.09.2022
- Лиз Трасс займет пост премьер-министра Великобритании
- 14:32 05.09.2022
- Российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS в Харьковской области
- 14:12 05.09.2022
- Путин назвал Россию настоящей Страной восходящего солнца
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать