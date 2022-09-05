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ВСУ возобновили хаотичный обстрел территории ЗАЭС — ВГА Энергодара

16:00 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в понедельник возобновили хаотичный обстрел территории Запорожской АЭС, которая находится в городе Энергодаре, произведено три артиллерийских удара, ключевые узлы станции не повреждены. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Энергодара.

«Каратели ВСУ возобновили хаотичный огонь по территории Запорожской АЭС! Военно-гражданская администрация города Энергодар сообщает о трех артиллерийских ударах с противоположного берега Днепра, зафиксированных внутри периметра станции», — говорится в сообщении в телеграм-канале ВГА. Отмечается, что присутствие экспертов миссии МАГАТЭ на станции не является останавливающим фактором для украинских войск.

Эксперты, находящиеся на территории ЗАЭС, сообщают, что радиационный фон на станции остается в норме, а ключевые узлы АЭС не повреждены, добавили в ВГА.

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