РФ ввела санкции в отношении 25 граждан США, в том числе актеров Пенна и Стиллера

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия ввела персональные санкции в отношении 25 граждан США в качестве ответной меры на санкции Вашингтона, в список попали в том числе американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении МИД РФ.

«В порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией [президента США] Джо Байдена персональные санкции против граждан России в отношении очередной группы лиц из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры (25 чел.) вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», — указали на Смоленской площади.

Поименный перечень американских граждан, вносимых в российский стоп-лист, опубликован на сайте МИД РФ. В списке также значатся актеры Шон Пенн и Бен Стиллер.