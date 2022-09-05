РФ ввела санкции в отношении 25 граждан США, в том числе актеров Пенна и Стиллера
16:12 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия ввела персональные санкции в отношении 25 граждан США в качестве ответной меры на санкции Вашингтона, в список попали в том числе американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении МИД РФ.
«В порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией [президента США] Джо Байдена персональные санкции против граждан России в отношении очередной группы лиц из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры (25 чел.) вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», — указали на Смоленской площади.
Поименный перечень американских граждан, вносимых в российский стоп-лист, опубликован на сайте МИД РФ. В списке также значатся актеры Шон Пенн и Бен Стиллер.
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