0
0
3
НОВОСТИ

Факт наличия европейской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС — Боррель

17:00 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Факт наличия шенгенской визы у российского туриста — это предварительное условие для въезда в ЕС, но не гарантия, что он сможет въехать в конкретную страну. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель, выступая в понедельник в видеоформате на межпарламентской конференции ЕС в Праге.

«Министры [иностранных дел ЕС] договорились [на неформальной встрече в Праге 30–31 августа], что страны ЕС должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих. То есть наличие визы — это не гарантия, что [российский] турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить», — сказал Боррель.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:22 05.09.2022
Суд приговорил обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима
0
106
16:20 05.09.2022
Раввин Берл Лазар: бросать общины в России - это предательство
0
113
16:12 05.09.2022
РФ ввела санкции в отношении 25 граждан США, в том числе актеров Пенна и Стиллера
0
120
16:00 05.09.2022
ВСУ возобновили хаотичный обстрел территории ЗАЭС — ВГА Энергодара
0
125
15:32 05.09.2022
Антоновский мост после обстрелов ВСУ находится в аварийном состоянии — Стремоусов
0
169
15:12 05.09.2022
РФ может поставлять газ ЕС иными путями помимо «Северного потока», но не делает этого — ЕК
0
233
15:10 05.09.2022
Папа Римский возможно не поедет в Казахстан
0
193
15:00 05.09.2022
Лиз Трасс займет пост премьер-министра Великобритании
0
232
14:32 05.09.2022
Российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS в Харьковской области
0
246
14:12 05.09.2022
Путин назвал Россию настоящей Страной восходящего солнца
0
279

Возврат к списку