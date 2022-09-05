Факт наличия европейской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС — Боррель

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Факт наличия шенгенской визы у российского туриста — это предварительное условие для въезда в ЕС, но не гарантия, что он сможет въехать в конкретную страну. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель, выступая в понедельник в видеоформате на межпарламентской конференции ЕС в Праге.

«Министры [иностранных дел ЕС] договорились [на неформальной встрече в Праге 30–31 августа], что страны ЕС должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих. То есть наличие визы — это не гарантия, что [российский] турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить», — сказал Боррель.