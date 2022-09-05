Суд приговорил обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима
16:22 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мосгорсуд в понедельник приговорил советника главы Роскосмоса, бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова к 22 годам колонии, признав его виновным в государственной измене. Как передает корр. ТАСС из зала суда, этот приговор стал самым суровым в практике российских судов по этой статье за последние годы.
«Назначить Сафронову наказание в виде 22 лет колонии строгого режима, штраф в размере 500 тыс. рублей с ограничением на 2 года после отбытия наказания», — огласил приговор судья.
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