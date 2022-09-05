Слова Борреля, что РФ якобы «фашистское государство», обнуляют его как дипломата — Песков
17:12 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, назвавший Россию «фашистским государством», такими словами полностью себя обнуляет как дипломат. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат. Конечно, отныне никакие его суждения о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер», — сказал представитель Кремля.
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