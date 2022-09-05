Слова Борреля, что РФ якобы «фашистское государство», обнуляют его как дипломата — Песков

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, назвавший Россию «фашистским государством», такими словами полностью себя обнуляет как дипломат. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат. Конечно, отныне никакие его суждения о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер», — сказал представитель Кремля.