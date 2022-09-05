План по утилизации отходов в России перевыполнен в два раза — Путин

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утилизация отходов в России идет опережающими темпами, соответствующий план перевыполнен в два раза, сообщил президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке.

«Работа идет достаточно хорошими темпами, хотя, конечно, с учетом масштабов нашей страны кажется, что этого недостаточно. Этого, действительно, недостаточно, это не просто кажется. Но темп набран положительный, и мы, все кто этим занимается, в два раза перевыполнили план по утилизации отходов», — сказал глава государства.

Он заметил, что в целом упаковка составляет основной объем отходов, и привел в пример «мусорный остров» в Тихом океане. «Во всем мире приняты решения, связанные с ответственностью производителей этой упаковки. Принцип простой: все, что произвел, должен уничтожить или за это заплатить. В России такой принцип введен, просто требуется время, для того чтобы это начало широко применяться», — пояснил президент.

По его словам, в РФ продолжит укрепляться необходимая правовая база. «Решения уже приняты, заключаются в том, что соответствующий производитель либо сам должен уничтожать, утилизировать то, что он произвел, упаковку отработанную, или заплатить налоги, для того чтобы это сделало государство», — указал Путин. Он обратил внимание, что в стране был создан государственный экологический оператор, и эта работа в целом, безусловно, будет расширяться.

Говоря о ситуации конкретно в Кабардино-Балкарии, глава государства назвал печальным тот факт, что там пока не в полной мере видны результаты такой работы. При этом он выразил уверенность, что утилизация отходов на Северном Кавказе будет развиваться. По словам Путина, вопрос актуален для всех субъектов РФ. «Планы есть, они, безусловно, будут реализовываться. Уверен, что мы добьемся нужного результата», — заключил он.