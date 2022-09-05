Херсонщина берет паузу в проведении референдума из соображений безопасности — власти
18:00 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Херсонская область готова к референдуму по вхождению в РФ, но из-за ситуации с безопасностью была взята пауза. Об этом сообщил в понедельник замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.
«Мы подготовились к голосованию, мы хотели уже провести референдум в ближайшее время, но из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, я думаю, что пока мы сделаем паузу. Это будет объяснимо практично, потому что мы не бежим вперед и основную задачу выполняем — накормить население, обезопасить население», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
Замглавы ВГА добавил, что угрозы вице-премьера Украины Ирины Верещук, которая недавно заявила о наказании в виде 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества жителям освобожденных районов за участие в референдуме о вхождении в состав РФ, не помешают его проведению в Херсонской области. «Я хотел бы передать Ирине Верещук, пользуясь случаем. Ирина Верещук, вы к Херсонской области не имеете никакого отношения. Это освобожденная территория, и все, что вы там делаете, угрозы — это все просто бессмысленный крик», — подчеркнул он.
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