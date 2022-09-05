Предрекающие гибель человечества в случае игнорирования проблем экологии правы — Путин
19:20 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин не исключил, что правы те, кто предрекает гибель человечества в случае игнорирования экологических проблем.
«Мы очень часто слышим тревожные сигналы о том, что если человечество не будет заниматься вопросами охраны окружающей среды, то оно само, как часть природы, просто может прекратить существование», — констатировал глава государства на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» в понедельник. «На самом деле, может быть, так оно и есть», — заметил Путин.
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