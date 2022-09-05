Украинский посол в Казахстане извинился за высказывания о русских

20:00 Источник: Интерфакс

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский принес извинения за высказывания о русских, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния, из-за того, что дома у него идет", - сказал он на брифинге в понедельник.

Ряд СМИ распространило отрывок интервью Врублевского казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, в котором посол позволил себе резкие высказывания в отношении русских.

