Украинский посол в Казахстане извинился за высказывания о русских
20:00 05.09.2022 Источник: Интерфакс
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский принес извинения за высказывания о русских, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
"Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния, из-за того, что дома у него идет", - сказал он на брифинге в понедельник.
Ряд СМИ распространило отрывок интервью Врублевского казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, в котором посол позволил себе резкие высказывания в отношении русских.
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