Доля российского газа на рынке Евросоюза с начала года снизилась с 50% до 9% — Макрон

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля российского газа на рынке Евросоюза снизилась с начала текущего года с 50% до 9%. Об этом сообщил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«В настоящее время российский газ составляет 9% в общем энергобалансе Европы, по сравнению с 50% до конфликта на Украине», — сказал Макрон. По его словам, Европа столкнулась с «беспрецедентной ситуацией в энергетической сфере». «Мы ставим цель, с одной стороны, обеспечение поставок ископаемого топлива, с другой, возможность постепенного отказа от него», — сказал президент.

По его словам, цены на газ в этом году увеличились в 5-6 раз, а тарифы на электроэнергию «достигли беспрецедентного уровня». «Наша повестка — это ставка в большей пропорции на возобновляемые источники энергии, атомные электростанции и экономию энергии», — добавил французский лидер.