РФ вышла из соглашения об облегченном посещении Курил японцами — бывшими жителями островов
21:20 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами — бывшими жителями этих островов, а также договора о процедуре взаимных поездок. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.
«Прекратить действие Соглашения в форме обмена письмами между министром иностранных дел СССР и министром иностранных дел Японии о процедуре взаимных поездок от 14 октября 1991 года и Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами — бывшими жителями островов и членами их семей (в форме обмена нотами) от 2 сентября 1999 года», — говорится в документе.
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