Турция против стремления западных стран «рассчитаться с РФ через Украину» — депутат

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция выступает против стремления некоторых стран Запада, которые стремятся «рассчитаться с Россией через Украину». Об этом заявил в понедельник председатель Межпарламентской группы дружбы Турция — Россия, депутат от правящей Партии справедливости и развития Мурат Байбатур в ходе встречи с делегацией, возглавляемой членом бюро Высшего совета партии «Единая Россия», заместителем председателя комиссии генерального совета партии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сенатором РФ Андреем Климовым.

«В результате наших совместных усилий было достигнуто Стамбульское соглашение по зерновому коридору. Мы не считаем правильным, что некоторые западные страны стремятся рассчитаться с Россией через Украину. Мы говорим об этом нашим западным коллегам. С другой стороны, мы считаем, что может быть достигнуто решение, при котором будет обеспечена территориальная целостность Украины, в то же время решены вопросы безопасности России», — приводит слова Байбатура Анатолийское агентство.