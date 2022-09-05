Турция против стремления западных стран «рассчитаться с РФ через Украину» — депутат
22:00 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция выступает против стремления некоторых стран Запада, которые стремятся «рассчитаться с Россией через Украину». Об этом заявил в понедельник председатель Межпарламентской группы дружбы Турция — Россия, депутат от правящей Партии справедливости и развития Мурат Байбатур в ходе встречи с делегацией, возглавляемой членом бюро Высшего совета партии «Единая Россия», заместителем председателя комиссии генерального совета партии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сенатором РФ Андреем Климовым.
«В результате наших совместных усилий было достигнуто Стамбульское соглашение по зерновому коридору. Мы не считаем правильным, что некоторые западные страны стремятся рассчитаться с Россией через Украину. Мы говорим об этом нашим западным коллегам. С другой стороны, мы считаем, что может быть достигнуто решение, при котором будет обеспечена территориальная целостность Украины, в то же время решены вопросы безопасности России», — приводит слова Байбатура Анатолийское агентство.
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