Сбер предупредил об опасности информационной войны с применением дипфейков

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В ближайшем будущем возможны информационные войны с использованием дипфейков – технологии подмены элементов фото-, аудио- и видеоматериалов с помощью нейросетей. Об этом сказал журналистам в рамках Восточного экономического форума заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Мы сталкиваемся с дипфейками сейчас крайне редко, но считаем, что в ближайшем будущем такой вид информационной войны возможен. И первые примеры такие мы уже фиксируем», – заявил он.

Ранее Сбер получил два патента на технологии, созданные в рамках исследования по выявлению дипфейков. Результатом работы является повышение точности и эффективности обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео.