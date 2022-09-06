Сбер предупредил об опасности информационной войны с применением дипфейков
07:00 06.09.2022
В ближайшем будущем возможны информационные войны с использованием дипфейков – технологии подмены элементов фото-, аудио- и видеоматериалов с помощью нейросетей. Об этом сказал журналистам в рамках Восточного экономического форума заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Мы сталкиваемся с дипфейками сейчас крайне редко, но считаем, что в ближайшем будущем такой вид информационной войны возможен. И первые примеры такие мы уже фиксируем», – заявил он.
Ранее Сбер получил два патента на технологии, созданные в рамках исследования по выявлению дипфейков. Результатом работы является повышение точности и эффективности обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео.
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