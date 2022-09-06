0
0
108
НОВОСТИ

Сбер предупредил об опасности информационной войны с применением дипфейков

07:00 06.09.2022

В ближайшем будущем возможны информационные войны с использованием дипфейков – технологии подмены элементов фото-, аудио- и видеоматериалов с помощью нейросетей. Об этом сказал журналистам в рамках Восточного экономического форума заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Мы сталкиваемся с дипфейками сейчас крайне редко, но считаем, что в ближайшем будущем такой вид информационной войны возможен. И первые примеры такие мы уже фиксируем», – заявил он.

Ранее Сбер получил два патента на технологии, созданные в рамках исследования по выявлению дипфейков. Результатом работы является повышение точности и эффективности обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

07:44 06.09.2022
Сбер откроет «Школу 21» во Владивостоке
0
99
07:36 06.09.2022
Сбер: На всех системах кибербезопасности в России должны использоваться исключительно отечественные разработки
0
108
07:18 06.09.2022
Сбер готов поделиться библиотекой голосов телефонных мошенников
0
132
07:13 06.09.2022
Сбер рассказал о главном сценарии телефонного мошенничества
0
145
07:07 06.09.2022
Сбер: Число атак телефонных мошенников на россиян растет, но не достигает пика начала года
0
146
22:40 05.09.2022
Россия нашла способ избежать риска санкций на страхование нефти из РФ — Шульгинов
0
637
22:00 05.09.2022
Турция против стремления западных стран «рассчитаться с РФ через Украину» — депутат
0
605
21:20 05.09.2022
РФ вышла из соглашения об облегченном посещении Курил японцами — бывшими жителями островов
0
587
20:40 05.09.2022
Доля российского газа на рынке Евросоюза с начала года снизилась с 50% до 9% — Макрон
0
627
20:00 05.09.2022
Украинский посол в Казахстане извинился за высказывания о русских
0
641

Возврат к списку