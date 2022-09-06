Сбер: Число атак телефонных мошенников на россиян растет, но не достигает пика начала года
07:07 06.09.2022
Число атак телефонных мошенников на россиян растет, но не превышает пикового значения, зафиксированного в начале года. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в выступлении на сессии Восточного экономического форума.
«За последний квартал Сбербанк выдержал уже около 450 DDOS-атак на себя, 350 на наши дочерние компании», – заявил он. По его словам, «это количество равно всем DDOS-атакам, которые мы имели за последние 5 лет».
Кузнецов подчеркнул, что 24 февраля Сбер зафиксировал нулевое количество телефонного мошенничества. Это лишний раз подтверждает, что основное количество мошеннических колл-центров развернуто на территории Украины, отметил он. Такая ситуация длилась около месяца, а потом телефонное мошенничество стало расти, добавил представитель Сбера.
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