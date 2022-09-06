Сбер рассказал о главном сценарии телефонного мошенничества
07:13 06.09.2022
Лидирующий сценарий телефонного мошенничества – звонок якобы из правоохранительных органов в поисках помощи в задержании мошенников. Об этом рассказал журналистам на Восточном экономическом форуме зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Сегодня из множества кибератак на нашу страну в условиях развернувшейся против нас кибервойны можно выделить три главных направления: это сетевые атаки, куда входят DoS-атаки, это фишинг и это телефонное мошенничество, – сообщил Станислав Кузнецов. – На сегодняшний день лидирует сценарий «звонок правоохранительных органов». Иногда этот звонок связан с тем, что проводится некая спецоперация, проводятся задержания группы телефонных мошенников. Им («органам») нужна помощь со стороны клиентов для того, чтобы можно было перечислить эти деньги и, что называется, поймать эту организованную преступную группу с поличным».
Станислав Кузнецов отметил, что сейчас не появилось принципиально новых сценариев мошенничества, но есть схемы, которые распространяются и «по каким-то причинам становятся менее выявляемыми или менее понимаемыми со стороны клиентов различных банков». «Мы встречаем такое разнообразие сценариев, в том числе даже даже связанное с проведением специальной военной операции в Украине», – сказал он.
НОВОСТИ
- 07:44 06.09.2022
- Сбер откроет «Школу 21» во Владивостоке
- 07:36 06.09.2022
- Сбер: На всех системах кибербезопасности в России должны использоваться исключительно отечественные разработки
- 07:18 06.09.2022
- Сбер готов поделиться библиотекой голосов телефонных мошенников
- 07:07 06.09.2022
- Сбер: Число атак телефонных мошенников на россиян растет, но не достигает пика начала года
- 07:00 06.09.2022
- Сбер предупредил об опасности информационной войны с применением дипфейков
- 22:40 05.09.2022
- Россия нашла способ избежать риска санкций на страхование нефти из РФ — Шульгинов
- 22:00 05.09.2022
- Турция против стремления западных стран «рассчитаться с РФ через Украину» — депутат
- 21:20 05.09.2022
- РФ вышла из соглашения об облегченном посещении Курил японцами — бывшими жителями островов
- 20:40 05.09.2022
- Доля российского газа на рынке Евросоюза с начала года снизилась с 50% до 9% — Макрон
- 20:00 05.09.2022
- Украинский посол в Казахстане извинился за высказывания о русских
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать