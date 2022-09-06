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Сбер готов поделиться библиотекой голосов телефонных мошенников

07:18 06.09.2022

Сбер готов поделиться с заинтересованными компаниями своей библиотекой голосов телефонных мошенников. Об этом в рамках Восточного экономического форума сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Более того, мы уже ведем активную работу с телекомами для того, чтобы объединить усилия и, что называется, на дальних подступах выявлять звонки телефонных мошенников», – сказал он.

По словам Кузнецова, сейчас в библиотеке тысячи голосов мошенников. «Мы для себя обнаружили следующий тренд: видимо, мошенники каким-то образом понимают, что они уже становятся на контроль, и они «уходят» из «Сбера». Эти преступники, голоса которых записаны в нашу библиотеку, уходят от клиентов «Сбера» и таргетируют свои усилия уже на клиентах других кредитных организаций», – сообщил он.

Библиотеку голосов телефонных мошенников, как заявлял Станислав Кузнецов ранее, позволяет в автоматическом режиме блокировать их попытки атак на счета клиентов.

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