Сбер провел первую сделку хеджирования индийской рупии

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Сбер впервые заключил сделку валютного хеджирования в паре рупия/рубль. Компания «ТД «ЭКОНО-ТЕХ» заключила контракт на покупку 40 т гуаровой камеди (широко используется для интенсификации нефтедобычи при использовании технологии гидроразрыва пласта) с оплатой в рупиях через 4 месяца. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Клиент принял решение зафиксировать курс конверсии пары рупия/рубль, поскольку он находится на привлекательном уровне – вблизи десятилетних минимумов. Новый продукт позволит аккумулировать будущий спрос на рупию и масштабировать бизнес с Индией в целом.

«Безусловно, запуск дериватива на рупию был для нас новым вызовом и стал новой возможностью, – отметил Анатолий Попов. – Теперь Сбер сделал доступной еще одну опцию на глобальном рынке, а именно – хеджирование сделок с индийской рупией. Мы продолжим развивать свои возможности на макрорынках и создавать новые удобные инструменты для работы наших клиентов».