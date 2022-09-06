Путин проводит совещание с Шойгу и Герасимовым в закрытом режиме — Песков

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин проводит закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Об этом журналистам сообщил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов», — сказал он. «Совещание закрытое», — уточнил Песков.