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Путин проводит совещание с Шойгу и Герасимовым в закрытом режиме — Песков

09:00 06.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин проводит закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Об этом журналистам сообщил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов», — сказал он. «Совещание закрытое», — уточнил Песков.

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