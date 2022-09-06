Кадыров сообщил, что не намерен уходить с поста главы Чечни

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ближайшее время не намерен уходить с поста руководителя региона.

По словам Кадырова, рекорд по длительности работы на посту главы региона составляет 27 лет.

«Теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может я обойду этот показатель», — написал он во вторник в своем телеграм-канале.

Кадыров пояснил, что не может «просто так уйти», так как народ доверил ему руководство регионом.

«Уйти могу, только спросив народ и президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее», — добавил глава Чечни.

3 сентября Кадыров опубликовал видео в своем телеграм-канале, где назвал себя «долгожителем» среди действующих глав регионов и высказал мнение, что его «время пришло, пока не выгнали». Он также отметил, что «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск».