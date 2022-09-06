Кадыров сообщил, что не намерен уходить с поста главы Чечни
09:05 06.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ближайшее время не намерен уходить с поста руководителя региона.
По словам Кадырова, рекорд по длительности работы на посту главы региона составляет 27 лет.
«Теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может я обойду этот показатель», — написал он во вторник в своем телеграм-канале.
Кадыров пояснил, что не может «просто так уйти», так как народ доверил ему руководство регионом.
«Уйти могу, только спросив народ и президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее», — добавил глава Чечни.
3 сентября Кадыров опубликовал видео в своем телеграм-канале, где назвал себя «долгожителем» среди действующих глав регионов и высказал мнение, что его «время пришло, пока не выгнали». Он также отметил, что «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск».
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