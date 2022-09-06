Боррель заявил, что запасы вооружений в ЕС заканчиваются из-за помощи Украине — СМИ
09:20 06.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник заявил, что запасы оружия в странах ЕС исчерпываются после отправки военной помощи Украине. Об этом сообщила газета «Политико».
По ее данным, Боррель призвал страны — члены ЕС пополнять арсеналы путем объединения военных заказов, так как это обойдется дешевле. Помимо этого, глава внешнеполитической службы ЕС отметил, что Евросоюзу следовало начать подготовку украинских войск год назад, чтобы избежать нехватки вооружения.
29 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз с начала года уже потратил на Украину 10 млрд евро в виде экономической, макрофинансовой и военной помощи. В эту сумму не входит помощь Украине, направленная странами сообщества напрямую Киеву в двустороннем порядке.
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