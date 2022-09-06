Пострадавших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали бортом МЧС России

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели на Камчатке эвакуировали пострадавших туристов с Ключевского вулкана, сообщили во вторник в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае.

«Прибывший к месту происшествия вертолет МЧС России с помощью спасателей забрал троих пострадавших туристов, которых доставил в ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Планируется, что оттуда людей эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск-Камчатский», — говорится в сообщении.