Пострадавших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали бортом МЧС России
09:32 06.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели на Камчатке эвакуировали пострадавших туристов с Ключевского вулкана, сообщили во вторник в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае.
«Прибывший к месту происшествия вертолет МЧС России с помощью спасателей забрал троих пострадавших туристов, которых доставил в ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Планируется, что оттуда людей эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск-Камчатский», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 09:46 06.09.2022
- Сбербанк продолжит финансирование «Арктик СПГ 2» и готов увеличить его объемы
- 09:45 06.09.2022
- Сбер начинает кредитовать клиентов в юанях
- 09:37 06.09.2022
- Сбербанк намерен отстаивать в судах свои права в Евросоюзе и Украине
- 09:35 06.09.2022
- В сети Сбербанка могут появиться китайские банкоматы
- 09:20 06.09.2022
- Боррель заявил, что запасы вооружений в ЕС заканчиваются из-за помощи Украине — СМИ
- 09:05 06.09.2022
- Кадыров сообщил, что не намерен уходить с поста главы Чечни
- 09:00 06.09.2022
- Путин проводит совещание с Шойгу и Герасимовым в закрытом режиме — Песков
- 08:36 06.09.2022
- Сбер провел первую сделку хеджирования индийской рупии
- 07:44 06.09.2022
- Сбер откроет «Школу 21» во Владивостоке
- 07:36 06.09.2022
- Сбер: На всех системах кибербезопасности в России должны использоваться исключительно отечественные разработки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать